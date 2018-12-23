МИД России обвинили Британию в подстрекательстве Украины к провокациям

23.12.2018 10:59

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон «подстрекает Украину к новым военным провокациям».

Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает donpress.com.

Российские дипломаты отметили:

«Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны над аэропортом Гатвик, похоже Уильямсон занялся более важным делом — подстрекательством Украины к новым военным провокациям».

По мнению россиян, на какие бы шаги ни пошла Украина, британское правительство консерваторов будет обеспечивать ей «политическую и военную поддержку».