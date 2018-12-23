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С нового года кабельное телевидение в Украине подорожает на 15−40%
С 1 января 2019 года в Украине на 15−40% подорожают услуги кабельного телевидения, IPTV и другие технологии.
Об этом сообщила Ассоциация правообладателей и поставщиков контента, передает donpress.com.
Согласно данным Государственной службы статистики, в первом полугодии 2018 года, минимальные тарифы на одного абонента кабельного телевидения составляют около 72 грн.
«Абонентская плата может вырасти на 15−40% в зависимости от региональных особенностей, набора телевизионных каналов, различных экономических показателей деятельности провайдеров, говорят в ассоциации. Минимальные тарифы за доступ к пакетам только с украинскими телеканалами после повышения могут составлять примерно 56−70 грн, в зависимости от благополучия региона».- завили в Ассоциации.
В тоже время увеличение стоимости услуг обусловлено повышением платы за использование прав на интеллектуальную собственность производителями украинского контента, повышением заработной платы работникам, платы за электроэнергию и т. д.
«Но, скорее всего, тарифы могут быть и выше, поскольку провайдерам приходится также тратить значительные средства на закупку прав на ретрансляцию развлекательных иностранных телеканалов для того, чтобы заинтересовать абонента и создать дополнительную ценность телевизионной услуги по сравнению с бесплатной эфирной цифрой», — говорят в Ассоциации .
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, подорожание, кабельное ТВ, услуги, IPTV, тарифы
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