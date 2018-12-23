- С нового года кабельное телевидение в Украине подорожает на 15−40%15:32
- Стало известно, сколько украинцев работают за рубежом14:52
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- Рабинович выступил за переговоры с «Л-ДНР» для назначения губернатора неподконтрольных территорий12:50
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- МИД России обвинили Британию в подстрекательстве Украины к провокациям10:59
- С 1 января в Украине начнут платить повышенные пенсии: стало известно, кому и насколько повысят выплаты08:34
- Сколько украинцев стали жить хуже21:47
- Українцям обіцяють новорічний снігопад20:42
- Украинцам разрешат возвращать медикаменты в аптеки18:56
Стало известно, сколько украинцев работают за рубежом
На постоянной основе за рубежом работают 3,2 миллиона граждан Украины, до 9 миллионов - временно.
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что на постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины, временно - от 7 до 9 млн человек.
Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции в субботу, 22 декабря, в Киеве, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
"По официальным данным ... на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", - отметил Рева.
Он добавил, что больше всего украинцев работает в Польше - около 2 млн человек.
"Из них около 1 миллиона человек работают официально, и только 400 тыс. из них платят социальные взносы в Польше", - отметил глава Минсоцполитики.
Отметим, по данным Госстата, на протяжении января-октября 2018 года население Украины уменьшилась на 187,9 тысяч человек - до 42 198,5 тысяч человек.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, работа, статистика, население, Минсоцполитики
- За продукты украинцы платят в два раза больше чем в Польше
- За 20 лет в Украине больше всего сократилось население Донецкой области
- Экономист: В 2017-2020 годы роста доходов украинцев не будет
- Причина - не война: почему украинцы стали реже ездить на работу в Россию
- В Польше новые правила работы для украинцев
- В Украине не хватает профессионалов
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»14:10
- Горловчане рассказали о происходящем в городе13:48
- Банковские услуги у донбасской линии разграничения: успеть за 4 дня13:29
- "Гробовая тишина", - у армии РФ "кипиш" из-за "аномалии" под оккупированной Горловкой13:12
- Рабинович выступил за переговоры с «Л-ДНР» для назначения губернатора неподконтрольных территорий12:50
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку12:31
- Мужчина из Краснодона умер на пути к КПВВ «Станица Луганская»12:12
- С КПП боевиков в Горловке в тяжелом состоянии госпитализирована женщина11:49
- С нового года кабельное телевидение в Украине подорожает на 15−40%15:32
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Стало известно, сколько украинцев работают за рубежом14:52
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»14:10
- Горловчане рассказали о происходящем в городе13:48
- Банковские услуги у донбасской линии разграничения: успеть за 4 дня13:29
- "Гробовая тишина", - у армии РФ "кипиш" из-за "аномалии" под оккупированной Горловкой13:12
- Рабинович выступил за переговоры с «Л-ДНР» для назначения губернатора неподконтрольных территорий12:50
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку12:31
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина22:34
- Оказывается, мы всю жизнь неправильно зажигали свечи22:06
- Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед16:31
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"