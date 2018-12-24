Доктор Комаровский подсказал, как не отравиться во время новогодних праздников

24.12.2018 11:15

Массовые праздники – это всегда повышенный риск отравлений.

Чтобы не испортить Новый год и избежать больницы нужно соблюдать 5 правил пищевой безопасности, установленных Всемирной организацией здравоохранения.

Что это за правила и как их адаптировать под наши реалии – смотрите в видео Евгения Комаровского.

Источник: https://from-ua.com