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Генсек ОБСЕ допустил обострение конфликта между Россией и Украиной

24.12.2018 11:46
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Генсек ОБСЕ допустил обострение конфликта между Россией и Украиной

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер считает, что не исключено новое обострение конфликта между Украиной и РФ. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

«У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают некоторые очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация», — заявил Гремингер.

По его мнению, эскалация конфликта вероятна в аннексированном Крыму и на линии разграничения на Донбассе. Одной из причин для эскалации он назвал незаконные выборы на территории так называемых «ЛНР» и «ДНР».

«Следует исходить из того, что мятежным республикам, если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России», — сказал генсек ОБСЕ.

Гремингер призвал Кремль продемонстрировать добрую волю и возродить взаимодоверие. Он считает, что жестом доброй воли будет освобождение 24 задержанных украинских моряков и возвращение трех захваченных судов.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
 
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