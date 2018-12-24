Эксперт спрогнозировал резкий рост задолженностей по оплате коммуналки из-за массовых отказов в субсидиях

24.12.2018 21:48

Украинцам массово отказывают в субсидиях, из-за чего возникнет стремительный рост задолженности по оплате коммунальных услуг. Об этом рассказал эксперт по вопросам ЖКХ Александр Сергиенко в комментарии телеканалу NEWSONE.

"Сколько они насчитали (средств на субсидии - ред.) на следующий год сказать сложно. Эти расчеты не публикуются, но в миллиардах сокращение почти на 18 миллиардов. То есть в этом году выделяли 73 миллиарда, а в следующем - 55 миллиардов", - сообщил Сергиенко.

По его словам, основная проблема украинской социальной политики - это то, что страдают люди. Исходя из последних статистических данных, что на октябрь прошлого года количество получающих субсидию было около 6,6 миллиона семей, а в текущем году - на тот же месяц, количество сократилось в два раза.

"Это значит, что субсидии просто перестали давать, потому что жестко закрутили гайки. И делается это, с помощью приемов, как например пункт в правилах предоставления субсидии - если член семьи не относится к домохозяйству, его доходы все-равно относятся к доходам семьи", - рассказал эксперт.

Сергиенко объяснил свой пример, если мама и дочь живут вдвоем в квартире, мама пенсионерка, а дочь в декрете, то при подаче заявления на субсидию у них требуют декларацию о доходах супругов, хотя женщины могут быть с ними даже в разводе. И в конечном итоге в субсидии женщинам отказывают.

"А если они не могут предоставить декларации о доходах, то им автоматически считается, как две минимальные зарплаты", - добавил он.

Эксперт отметил, что из-за массовых отказов в субсидиях и стремительном росте тарифов задолженность по оплате коммунальных услуг резко возрастет.

Источник: https://antikor.com.ua