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Эксперты озвучили шокирующий прогноз для гривны на 2019 год

24.12.2018 20:47
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Эксперты озвучили шокирующий прогноз для гривны на 2019 год

Обменный курс доллара в следующем году может "пробить" отметку в 30 грн за доллар.

Такое мнение озвучили опрошенные "Апостроф. Экономика" эксперты.

В частности, по мнению старшего аналитика инвестиционной компании "Альпари" Вадима Иосуба, к концу 2019 года доллар может преодолеть отметку в 30 грн/$1. В таком случае курс евро достигнет уровня 33 грн/1 евро.

В свою очередь финансовый эксперт Алексей Субочев предполагает, что курс доллара может достигнуть отметки в 30 грн/$1, однако вряд ли превысит 32 грн.

При этом главный эксперт Секретариата Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран предупреждает, что стоимость займов для Украины в следующем году будет высокой, "но благодаря МВФ, ВБ и ЕС у Украины потребность в новых займах снизилась". По его оценкам, в следующем году курс доллара будет находиться на уровне 29,4 грн/$1.

"У нас растет отрицательное сальдо внешней торговли по товарам и услугам, поэтому небольшая девальвация будет уместной" - сказал он.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, гривня, прогноз, курс валют
 
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