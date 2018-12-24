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Массовое увольнение учителей в Харькове. Первые подробности
Из школы №67, работающей на территории города Харьков, одновременно уволились 22 сотрудника. Произошло это из-за того, что проверка из районо ранее заставила директора школы написать заявление на увольнение, сообщает Объектив, передает replyua.net.
Несогласными с данной ситуацией оказались более 50 учителей и родителей. Поэтому они организовали пикет с целью добиться справедливости. Сделали они это в соответствии со всеми правилами, подав заявление в милицию. Поэтому, во время пикета им даже была обеспечена охрана в виде трех экипажей полиции. «Директор — очень хорошая, патриотка, тактичная, ратует за инклюзию, при ней мы стали школой с инклюзивным образованием. Ее дочь — учитель музыки, волонтер АТО. До Лисичкиной директором была коррупционерка Носатюк. Были поборы, преследование тех, кто не сдает в фонд школы. Год бились, чтобы ее уволили, теперь бьемся, чтоб не уволили Лисичкину», - рассказывает волонтер Алла Фещенко.
Родители учеников школы рассказывают, что директора заставили уволиться из-за личного конфликта с одной из мам, который длится уже на протяжении года. «Конфликт длится давно. Есть группа мам, которые регулярно пишут жалобы. Городу надоело решать эти бесконечные проблемы и решили уволить директора… Дети пришли домой, рыдали, говорили, что другого учителя не хотят», - рассказали родители.
Теги: Донбасс, Харьков, учитель, увольнение
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