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Погодный сюрприз на Новый год
Новогодние праздники в Украине будут сопровождаться осадками в виде дождя с мокрым снегом, а в ночь с 31-го декабря на 1 января показатели температуры будут колебаться в пределах от 0 до 6 градусов мороза.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она пояснила, что к Украине приближается циклон атлантического происхождения.
По этой причине, продолжила синоптик, в новогоднюю ночь осадки ожидаются на западе и севере страны, а уже 1 января мокрый снег будет идти в центральных, восточных и южных областях Украины. «Ночью 1 января в Украине ожидается 0... 6 градусов мороза, в Сумской и Харьковской до -8 градусов, на западе Украины около нуля», – написала Диденко.
Что касается украинской столицы, то в Киеве синоптик предварительно прогнозирует до -3 градусов ночью, а днем 1 января до +2 градусов.
Теги: Донбасс, погода, дождь, Новый год
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