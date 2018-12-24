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Предновогодняя неделя принесет украинцам много погодных сюрпризов
В предновогоднюю неделю погодные условия в Украине будут меняться. Как передает replyua.net, в ближайшие дни ожидается незначительное похолодание, а также обильные осадки. 27 и 28 декабря во всех регионах ожидается снег. Лишь в западных областях будет довольно тёплая погода - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла в дневные часы.
В остальных областях в дневные часы столбик термометра будет опускаться до 0-6 градусов со знаком минус. В ближайшие дни в связи с сильным циклоном ожидаются обильные осадки. 25 и 26 декабря погодные условия серьёзно будут осложнены в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и во всех восточных областях. Местами ожидаются сильные снегопады и метели.
При этом в восточных областях синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, а также дождь в дневные часы. Во всех указанных регионах ожидается усиление ветра, местами до 25 метров в секунду. Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза, в Приазовье и восточных областях в течение суток около 0 градусов.
Теги: Донбасс, погода, новый год, прогноз погоды
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