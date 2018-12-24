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Психолог рассказал, как Украине можно договориться с Путиным
Договариваться с президентом России Владимиром Путиным мирными способами бесполезно. В этом случае миру и Украине нужно действовать только языком силы.
Об этом ObozTV рассказал психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. По его словам, Путин сам постоянно демонстрирует агрессию и постоянно доказывает, что способен действовать только силой.
"Суть агрессии проста: она неизменно пребывает в любом человеческом организме и любом обществе. Это естественная форма человеческого поведения. Когда мы говорим о власти, мы предполагаем, что власть достается не самому сильному, а самому агрессивному", – уточнил Ким.
"Благодаря агрессивному поведению, человек переходит с одной ступеньки на другую, более высокую, в системе общественных отношений. Умиротворять таких людей бессмысленно", – резюмировал психолог.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин
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