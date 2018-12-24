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Российский канал "НТВ" опубликовал "пророчество" Ванги о Порошенко: предсказание поразило соцсети

24.12.2018 15:15
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Российский канал "НТВ" опубликовал "пророчество" Ванги о Порошенко: предсказание поразило соцсети

Российский телеканал "НТВ" рассказал россиянам о "предсказании" известной болгарской ясновидящей Ванги, в котором она якобы раннее упоминала президента Украины Петра Порошенко и объявление войны.

Скандальный фейк российских пропагандистов был мгновенно высмен в Интернете.

Согласно опубликованному российскими журналистами "предсказанию", Ванга "увидела", что пятый президент Украины решит объявить войну небесам и затеять создание новой церкви.

Заявление было опубликовано на странице телеканала в социальной сети, однако вызвало шквал критики и издевательств в адрес российских пропагандистов.

Пользователи потрясены деградацией российских СМИ, которые ради скандала и обвинений Украины готовы выдумывать новости из воздуха. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Ванга, предсказание, пророк, Порошенко, фейк
 
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