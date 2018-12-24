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Россияне в Крыму уже не выдерживают оккупацию: "Это не "родная гавань", а настоящее гетто, много ограничений"
Россияне заявили, что в оккупированном Крыму слишком дорого жить, и захваченная территория "ест" много денег из бюджета РФ.
Скрин обсуждения в одном из крымских пабликов на своей странице в Twitter показал блогер КРЫМский бандеровец, передает "Диалог.UA".
Россиян возмущает, что деньги из бюджета России Кремль тратит не на развитие инфраструктуры в городах РФ, или же на больных детей. Граждане РФ считают, что полуостров стал слишком дорого обходиться России. "А шо вы хотели? Величие нынче дорого стоит. Доставайте кошельки", - едко прокомментировал блогер.
Как оказалось, у многих россиян уже прошел "угар" от возвращения Крыма в "родную гавань".
После аннексии в Крыму резко взлетели цены не только на жилье, но и на продукты, а также на лекарства. При этом зарплата в Крыму осталась на прежнем уровне. Также россиян уже напрягает отсутствие в Крыму легитимных банков и нормальных супермаркетов.
Они резко реагируют на тех своих соотечественников, кто все еще хочет перебраться из России на ПМЖ в крымские города.
"Цены космос по сравнению с материком, ЗП отстают. Масса ограничений, нет привычных супермаркетов, банков.
Местные понаехавших не жалуют", "Когда вы вошли в состав РФ, никто не сказал, что мостов у нас и так много! А больных детей на мост не положишь. Здоровей от нанотехнологий и уплывающего бюджета они не станут", — возмущаются граждане России.
В свою очередь, патриоты в комментариях отметили, что это та цена, которую теперь придется платить за аннексию не только коренным крымчанам, но и тем россиянам, кто поддержал захват украинского полуострова. Напомним, крымчане разочаровано заявили, что стали для РФ пустым местом.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, оккупация
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