Россияне в Крыму уже не выдерживают оккупацию: "Это не "родная гавань", а настоящее гетто, много ограничений"

24.12.2018 08:48

Россияне заявили, что в оккупированном Крыму слишком дорого жить, и захваченная территория "ест" много денег из бюджета РФ.

Скрин обсуждения в одном из крымских пабликов на своей странице в Twitter показал блогер КРЫМский бандеровец, передает "Диалог.UA".

Россиян возмущает, что деньги из бюджета России Кремль тратит не на развитие инфраструктуры в городах РФ, или же на больных детей. Граждане РФ считают, что полуостров стал слишком дорого обходиться России. "А шо вы хотели? Величие нынче дорого стоит. Доставайте кошельки", - едко прокомментировал блогер.

Как оказалось, у многих россиян уже прошел "угар" от возвращения Крыма в "родную гавань".

После аннексии в Крыму резко взлетели цены не только на жилье, но и на продукты, а также на лекарства. При этом зарплата в Крыму осталась на прежнем уровне. Также россиян уже напрягает отсутствие в Крыму легитимных банков и нормальных супермаркетов.

Они резко реагируют на тех своих соотечественников, кто все еще хочет перебраться из России на ПМЖ в крымские города.

"Цены космос по сравнению с материком, ЗП отстают. Масса ограничений, нет привычных супермаркетов, банков.

Местные понаехавших не жалуют", "Когда вы вошли в состав РФ, никто не сказал, что мостов у нас и так много! А больных детей на мост не положишь. Здоровей от нанотехнологий и уплывающего бюджета они не станут", — возмущаются граждане России.

В свою очередь, патриоты в комментариях отметили, что это та цена, которую теперь придется платить за аннексию не только коренным крымчанам, но и тем россиянам, кто поддержал захват украинского полуострова. Напомним, крымчане разочаровано заявили, что стали для РФ пустым местом.



Источник: www.dialog.ua