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Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на понедельник

24.12.2018 12:30
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Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на понедельник

В Украине 24-25 декабря будет сохраняться облачная погода с небольшим снегом.

На западе и юге страны ожидаются дожди. Так, 24 декабря в западных областях, 25 декабря в восточной части умеренные осадки, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Температура ночью и днем 24 мая в западных, южных и восточных областях от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории 25 декабря по всей Украине 1-6° мороза (ночью 25 декабря на севере Левобережья 4-9° мороза).

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода, прогноз погоды
 
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