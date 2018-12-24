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Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на понедельник
24.12.2018 12:30
В Украине 24-25 декабря будет сохраняться облачная погода с небольшим снегом.
На западе и юге страны ожидаются дожди. Так, 24 декабря в западных областях, 25 декабря в восточной части умеренные осадки, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.
Температура ночью и днем 24 мая в западных, южных и восточных областях от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории 25 декабря по всей Украине 1-6° мороза (ночью 25 декабря на севере Левобережья 4-9° мороза).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, прогноз погоды
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