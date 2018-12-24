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Супрун назвала лучшие способы профилактики гриппа

24.12.2018 09:13
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Супрун назвала лучшие способы профилактики гриппа

Вакцинация — наиболее действенное средство защиты от болезни! От гриппа прививки нужно делать каждый год при отсутствии противопоказаний. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

«Достаточно распространенное утверждение о вакцинации от гриппа — якобы зимой делать прививки уже слишком поздно. Вакцинация — наиболее действенное средство защиты от болезни! Если у вас есть вопросы, не поздно ли сейчас — ответ: однозначно нет. От гриппа нужно прививаться ежегодно при отсутствии противопоказаний. Делать это можно в течение всего эпидсезона — с осени и до весны. Конечно, лучше сделать прививку как можно раньше», — пояснила она.

Глава минздрава отметила, что иммунитет формируется в течение 2−3-х недель после вакцинации и если в этот период человек заразится вирусом гриппа, то заболеть можно. Поэтому очень важно не затягивать с вакцинацией и сделать прививку как можно быстрее до начала эпидемии.

«Если в этот период человек заразится вирусом гриппа, то заболеть можно. Поэтому так важно не затягивать с вакцинацией и сделать прививки как можно быстрее до начала эпидемии. Если вы еще не получили свою защиту от гриппа — вакцинируйтесь. Сейчас достаточно качественных и безопасных вакцин. Уже свыше 138 тысяч украинцев сделали прививку от гриппа», — написала Супрун.

Также она сообщила, что сейчас эпидемии гриппа в Украине еще нет.

«За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели свыше 213 тысяч человек. Эпидемические пороги превышены в 9 областях — Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской», — добавила она

И. о. главы Минздрава указала на важность защититься от болезни всем, кто относится к группам риска: медработникам, людям пожилого возраста, беременным, учителям и всем, кто работает в месте большого скопления людей и пациентам с хроническими болезнями.

Супрун дала несколько советов, как защититься от гриппа:

 

  • часто и тщательно мойте руки;
  • всегда проветривайте помещение и по возможности проводите больше времени на свежем воздухе;
  • старайтесь меньше времени находиться в местах большого скопления людей;
  • сбалансировано питайтесь, полноценно спите и будьте физически активны — это также эффективная профилактика болезней;
  • оставайтесь дома, если заболели. Так вы сможете защитить себя от осложнений, которые может вызвать болезнь, и не передадите инфекцию другим.
Источник: https://donpress.com 


Теги: Донбасс, грипп, профилактика, вакцинация
 
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