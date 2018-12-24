- Ситуация на КПВВ Украины: очередь на «Марьинке»10:15
- Россия полностью заблокировала Керченский пролив10:00
- "Спецназ" "ДНР" на грани бунта и развала: Донецк замер в ожидании09:49
- Супрун назвала лучшие способы профилактики гриппа09:13
- В н.п. Комсомольское боевика «ДНР» расстреляли «гаишники ДНР»09:00
- Россияне в Крыму уже не выдерживают оккупацию: "Это не "родная гавань", а настоящее гетто, много ограничений" 08:48
- Погодный сюрприз на Новый год08:06
- Волкер сообщил, когда освободят украинских моряков07:50
- Оккупационные власти «ДНР» решили изменить стандарты мер и весов07:47
- В Красногоровке и Марьинке может появиться газ07:20
Супрун назвала лучшие способы профилактики гриппа
Вакцинация — наиболее действенное средство защиты от болезни! От гриппа прививки нужно делать каждый год при отсутствии противопоказаний. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
«Достаточно распространенное утверждение о вакцинации от гриппа — якобы зимой делать прививки уже слишком поздно. Вакцинация — наиболее действенное средство защиты от болезни! Если у вас есть вопросы, не поздно ли сейчас — ответ: однозначно нет. От гриппа нужно прививаться ежегодно при отсутствии противопоказаний. Делать это можно в течение всего эпидсезона — с осени и до весны. Конечно, лучше сделать прививку как можно раньше», — пояснила она.
Глава минздрава отметила, что иммунитет формируется в течение 2−3-х недель после вакцинации и если в этот период человек заразится вирусом гриппа, то заболеть можно. Поэтому очень важно не затягивать с вакцинацией и сделать прививку как можно быстрее до начала эпидемии.
«Если в этот период человек заразится вирусом гриппа, то заболеть можно. Поэтому так важно не затягивать с вакцинацией и сделать прививки как можно быстрее до начала эпидемии. Если вы еще не получили свою защиту от гриппа — вакцинируйтесь. Сейчас достаточно качественных и безопасных вакцин. Уже свыше 138 тысяч украинцев сделали прививку от гриппа», — написала Супрун.
Также она сообщила, что сейчас эпидемии гриппа в Украине еще нет.
«За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели свыше 213 тысяч человек. Эпидемические пороги превышены в 9 областях — Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской», — добавила она
И. о. главы Минздрава указала на важность защититься от болезни всем, кто относится к группам риска: медработникам, людям пожилого возраста, беременным, учителям и всем, кто работает в месте большого скопления людей и пациентам с хроническими болезнями.
Супрун дала несколько советов, как защититься от гриппа:
- часто и тщательно мойте руки;
- всегда проветривайте помещение и по возможности проводите больше времени на свежем воздухе;
- старайтесь меньше времени находиться в местах большого скопления людей;
- сбалансировано питайтесь, полноценно спите и будьте физически активны — это также эффективная профилактика болезней;
- оставайтесь дома, если заболели. Так вы сможете защитить себя от осложнений, которые может вызвать болезнь, и не передадите инфекцию другим.
Теги: Донбасс, грипп, профилактика, вакцинация
- "Спецназ" "ДНР" на грани бунта и развала: Донецк замер в ожидании09:49
- В н.п. Комсомольское боевика «ДНР» расстреляли «гаишники ДНР»09:00
- Оккупационные власти «ДНР» решили изменить стандарты мер и весов07:47
- В Красногоровке и Марьинке может появиться газ07:20
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- На разминирование Луганской области выделили 5 млн грн17:09
- Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет16:52
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина16:32
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря16:12
- Россия полностью заблокировала Керченский пролив10:00
- "Спецназ" "ДНР" на грани бунта и развала: Донецк замер в ожидании09:49
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м09:32
- Супрун назвала лучшие способы профилактики гриппа09:13
- В н.п. Комсомольское боевика «ДНР» расстреляли «гаишники ДНР»09:00
- Россияне в Крыму уже не выдерживают оккупацию: "Это не "родная гавань", а настоящее гетто, много ограничений" 08:48
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж 08:20
- Погодный сюрприз на Новый год08:06
- Волкер сообщил, когда освободят украинских моряков07:50
- Оккупационные власти «ДНР» решили изменить стандарты мер и весов07:47
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м09:32
- Супрун назвала лучшие способы профилактики гриппа09:13
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні17:33
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина22:34
- Оказывается, мы всю жизнь неправильно зажигали свечи22:06
- Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед16:31
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"
- В Мариуполе пенсионеры будут оплачивать проезд
- Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике