Украина заплатит самую большую цену: легендарный комбат высказался о наступлении

24.12.2018 19:20

Заместитель командира УДА Андрей Гергерт, позывной «Червень» откровенно рассказал зачем Россия начала нагнетать ситуацию в Азовском море, о планах Путина на Европу и амбиции украинский военных.

По мнению военного, Россия наступлением в Азове не ограничится:

«Сегодня это Азовское море, завтра это может быть Харьков или Одесса, Приднестровье или Львов — любой город, где они смогут расшатывать ситуацию с помощью терактов или внутренних противоречий в политикуме, обществе или вере. С Азовским морем сложно: они контролируют переход из Черного в Азовское море, диктуют свои условия, идут против всего мира и смотрят, какой будет реакция. А ситуация очень тяжелая: они в любой момент могут максимально сагресировать и располагают для этого средства и силы. Могут начать обстрел наших военных, могут топить наши суда, могут поднять авиацию.

Уже с построением Керченского моста вопрос обострился. Но и там мы готовы, свою территорию не бросим», — говорит украинец.

Также он прокомментировал предположение, что после Украины Россия будет рассматривать следующий плацдарм — Польшу:

«Мне кажется фантастикой, что они пройдут Украины бравым маршем и пойдут на Польшу. Украина они никогда не пройдут. Неизвестно, как будет через 10-15 лет, как они нарастят свои мощности несколько дестабилизируют Европу, ослабленный за это время. Да, тогда, возможно, им удастся дожать и слабую Европу, разорвать сапогом российского солдата. Но пока Европа достаточно объединена.

Все же никогда они не будут ехать своими эшелонами или своей техникой по украинским землям. Я знаю что говорю. Пусть эта истерия успокоится: этого не будет. Украина заплатит наибольшую цену, как уже десятки раз в своей истории, но такова наша миссия.

Чем быстрее Европа поймет значение Украины для своей безопасности, тем лучше будет для всех. Поэтому сейчас это будет происходить не военным путем, а политическим. Россия будет подкупать сообщества, ведутся на ее демагогию. А военным путем в РФ ничего не получится. Успокойтесь.

Источник: https://from-ua.com