В Украине запущен электронный кабинет водителя

24.12.2018 15:30

В Украине заработал электронный кабинет водителя - через него можно будет оплатить штрафы и записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД.

Кроме того, можно будет узнать актуальную информацию о своих авто и водительского удостоверения, а также узнать историю автомобиля по VIN-кодом. Доступ к электронной Кабинета возможен с помощью цифровой подписи, BankID или MobileID.

Войти в онлайн-сервис можно по ссылке e-driver.hsc.gov.ua. Также ссылку можно найти на портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги». Во время презентации электронного кабинета начальник Главного сервисного центра МВД отметил: «сервис будут дорабатывать, чтобы максимально сократить временные затраты на услуги для водителей».

Руководитель направления развития электронных услуг TAPAS Даниил Молчанов, который непосредственно занимался разработкой сервиса, рассказал: «Электронный кабинет водителя - это информационная система, которая работает с достоверными данными, находящимися в соответствующем реестре, чтобы максимально предоставить информацию пользователям».

По его словам, это - один из первых сервисов, которые применяют единую систему электронной идентификации.

Источник: https://from-ua.com