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«Верните нас домой». Пленный раненый моряк написал письмо из СИЗО РФ
Украинская журналистка Таисия Турчин получила письмо от раненого пленного украинского моряка Андрея Эйдера из российского СИЗО. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
Она отмечает, что в письме военнопленный описал условия своего содержания и рассказал о состоянии здоровья. Эйдер пишет:
«Условия… можно сказать нормальные. Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже. Раны заживают, могу ходить нормально, хромаю. По лестнице подниматься и спускаться тяжело, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хватаюсь и иду. Банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, нет силы».
При этом он поблагодарил людей за передачи и письма. Украинец мечтает поскорее выйти на свободу:
«Мечтаю, чтобы нас отпустили по крайней мере до конца января, но мне кажется, что моей мечте не суждено осуществиться. Понятия не имею, на сколько это все затянется — полгода, год… Эти допросы, встречи с разными людьми. Самое трудное — смотреть в окно и видеть вдали сотни машин, людей, которые свободны. Кажется, вот она, свобода, она так далеко и так близко…».
В то же время, Эйдер призвал украинцев не забывать о пленных моряках и помочь им вернуться домой:
«Не хочется, чтобы о нас забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. А все эти люди — военные, они служат народу Украины. Хочется, чтобы народ помнил… Верните нас домой… (Не забывайте нас…)».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, письмо, СИЗО, моряк
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