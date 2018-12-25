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Метель, снег и дожди: синоптики рассказали о предновогодней погоде

25.12.2018 09:11
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Метель, снег и дожди: синоптики рассказали о предновогодней погоде

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться крайне неустойчивая погода. Как передает Гидрометцентр, 25 декабря, во вторник, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и всех восточных областях синоптики прогнозируют сложные погодные условия.
В этих регионах ожидаются метели и сильный снег. В Одесской области и на западе страны пройдет умеренный снег. Местами ожидается шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду. 26 декабря, в среду, синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег в большинстве регионов. В дневные часы будет от 0 до 5 градусов мороза, и лишь на юге и западе Украины прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Сегодня, 25 декабря, в Киеве ожидаются метель и снег, а также порывистый ветер. Днем столбик термометра будет опускаться до 4-6 градусов мороза. Завтра в Киеве пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко. Днем ожидается от 1 до 3 градусов со знаком минус.



Теги: Украина, Донбасс, снег, дождь, метель, прогноз погоды
 
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