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Стало известно, как будут работать на праздники Новая почта и Укрпочта
Крупнейшие почтовые операторы "Новая почта" и "Укрпочта" опубликовали график своей работы в период праздников. Из-за высокого уровня конкуренции компании будут работать еще активнее, чем в обычные дни.
Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает сайт новостей "Бизнес.Медиа" со ссылкой на почтовых операторов.
"Новая почта" 25 декабря будет работать с 09:00 – 18:00. с 26 по 30 декабря – рабочие дни, отделения будут работать по обычному графику (09:00-20:00). А 31 декабря – работа с 09:00 – 18:00. Полноценных выходных у работников будет только два: 1 и 7 января.
А 2-6 января офисы откроются в стандартном графике – в соответствии с днями недели, на которые припадут даты.
Клиенты "Укрпочты" смогут забрать свои посылки в любой день, однако нужно позаботиться о том, чтобы они попали на дежурное отделение Укрпошты: 25 декабря будет открыто 14 дежурных отделений, 1-го января – 16, а 7 января – 19 отделений.
Точный список дежурных отделений почтового оператора можно найти на сайте "Укрпочты". В остальные дни оператор будет работать в обычном режиме.
Теги: Украина, Донбасс, работа, Укрпочта, Новая почта
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