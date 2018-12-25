В Крыму во время аннексии в храмах УПЦ МП раздавали оружие, - Чубаров

25.12.2018 14:52

"Туда приходили люди из Краснодарского края, переодевались в формы и получали оружие".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что в Крыму во время аннексии раздавали оружие в храмах УПЦ Московского патриархата.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он сказал в эфире "Прямого", комментируя заявления бывшего депутата Елены Бондаренко о том, что в Украине вопрос поместной церкви обсуждают даже иудеи и мусульмане.

Чубаров объяснил, что создание независимой церкви касается не только православных, а всего государства.

"Я бы, возможно, так горячо не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в формы и там они получали оружие", - заявил Чубаров.

Он также отметил, что это свидетельствовало о прямых указаниях украинской церкви из Москвы, и выступил против защиты интересов других государств в религиозных центрах Украины.