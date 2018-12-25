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В Украине растут цены: что подорожало сильнее всего
25.12.2018 11:32
Государственная служба статистики проанализировала, как изменились цены на основные товары и услуги в Украине за год.
Оказалось, что заметно подорожали услуги общественного транспорта – 26%. Ощутимо выросло в цене и горючее. Сжиженный газ и дизель подорожали на 20%, бензин – на 12%. Аренда жилья стала дороже на 10%.
Впрочем, сильнее всего прибавили в цене овощи. Стоимость лука, капусты и моркови повысилась в полтора раза.
Стал дороже и хлеб – на 17%. А рыба и колбаса подорожали на 10%.
В то же время, снизились цены на гречку, яблоки и сахар. А стоимость яблок рекордно "уронил" большой урожай.
В целом инфляция в Украине в годовом выражении по состоянию на начало декабря составляет 10%.
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, подорожание, инфляция, статистика, рост цен, продукты, горючее
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