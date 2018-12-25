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Волкер предупреждает Украину о грядущей колоссальной опасности со стороны РФ: "Кремлю нужен повод для агрессии"

25.12.2018 08:29
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Волкер предупреждает Украину о грядущей колоссальной опасности со стороны РФ: "Кремлю нужен повод для агрессии"

Похоже, что кремлевские преступники лишь выжидают того момента, когда у них появится "повод", чтобы совершить свое очередное варварское нападение на украинское государство и его мирных граждан. Курт Волкер, который является специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины, заявил, что вполне возможен сценарий того, что в скором времени могут обостриться боевые действия между украинским государством и страной-агрессором. Об этом он сообщил в интервью ТСН, передает "Диалог.UA".
Волкер уведомил, что на сегодняшний день российский агрессор значительно нарастил свое военное присутствие в акваториях Азовского и Черного морей, на оккупированном Крымском полуострове, а также на всей украинско-российской границе. Он отметил, что именно в тот момент, когда все мировое сообщество не ожидало агрессии со стороны РФ, тогда Россия и напала на военные корабли Украины в Керченском проливе.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, опасность, Волкер
 
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