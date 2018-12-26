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Будет ли продление? Военное положение официально завершается в Украине сегодня, 26 декабря
В десяти областях Украины официально истекает срок действия военного положения, введенного сроком на 30 суток 26 ноября 2018 года.
Сегодня, 26 декабря, официально истекает срок действия военного положения, введенного в десяти областях Украины, передает "Диалог.UA" Согласно изданному Указу Президента Украины, военное положение было введено сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины.
Распоряжение коснулось Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Не исключается тот факт, что срок действия военного положения может быть продлен. По словам Петра Порошенко, это возможно сделать и без решения Верховной Рады. Также лидер Украины подчеркивал, что данное решение о продлении может быть принято в случае эскалации агрессии со стороны Российской Федерации.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, военное положение
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