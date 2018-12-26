Будет ли продление? Военное положение официально завершается в Украине сегодня, 26 декабря

26.12.2018 10:26

В десяти областях Украины официально истекает срок действия военного положения, введенного сроком на 30 суток 26 ноября 2018 года.

Сегодня, 26 декабря, официально истекает срок действия военного положения, введенного в десяти областях Украины, передает "Диалог.UA" Согласно изданному Указу Президента Украины, военное положение было введено сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины.

Распоряжение коснулось Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Не исключается тот факт, что срок действия военного положения может быть продлен. По словам Петра Порошенко, это возможно сделать и без решения Верховной Рады. Также лидер Украины подчеркивал, что данное решение о продлении может быть принято в случае эскалации агрессии со стороны Российской Федерации.



Источник: www.dialog.ua