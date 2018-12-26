Что волновало украинское общество в 2018 году?

26.12.2018 16:47

В этом году в Украине произошло немало социально значимых изменений. Депутаты поставили точку в вопросе авто на еврономерах, позволив растаможить их по закону, изменился подход к начислению субсидий, заработала реформа образования. Кроме неотложных социальных вопросов, укреплялась и национальная идентичность общества. Украина наконец получила независимую церковь, значительно усилились позиции украинского языка. Центр общественного мониторинга и контроля подготовил обзор главных событий.

Новая украинская школа

1 сентября этого года в Украине стартовала реформа начальной школы. Дети, которые в 2018 году пошли в первый класс, начали обучение по новым программам и будут получать образование уже 12 лет.

Новый Государственный стандарт начального образования предусматривает все те же привычные предметы, как «Украинский язык» и «Математика», но с новым подходом к их изучению. Детей будут обучать не только складывать и умножать, но и применять эти знания в быту. Для этого в учебных программах предусмотрены дополнительные практические и групповые занятия. Учителя первых классов теперь имеют больше свободы в выборе методик преподавания и количества часов, которые уделено той или иной теме.

В этом году на реформирование начальной школы из государственного бюджета выделили 1 млрд гривен, столько же предусмотрено и в следующем году. Эти средства пойдут на учебные материалы, новую мебель и технику.

«Новая начальная школа началась в этом году и завершается через четыре года. Первый результат будет через два года, после выпуска второго класса. Тогда мы можем производить мониторинг и сравнивать», – подчеркивает заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.

Перерасчет субсидий

С мая этого года правительство изменило подход к начислению субсидий, пытаясь сделать их более адресными. Теперь на помощь государства могут рассчитывать те семьи, в которых расходы на коммуналку превышают 15% дохода. Но если семья проживает в квартире площадью более 120 м2 или в доме площадью более 200 м2, имеет автомобиль, которому менее 5 лет, покупала за последний год дорогие вещи, стоимостью более 50 тысяч гривен, то коммунальные услуги платит в полном объеме.

«Чтобы оформить субсидию, в органы социальной защиты нужно подать заявление и декларацию о доходах. Если в состав домохозяйства входят те, кто не проживает по месту регистрации, на комиссию нужно подать документы, подтверждающие это. Речь идет о справке с места работы, учебы, договор найма или аренды жилья», – объясняет директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Кроме того, в августе ведомство представило открытый онлайн-реестр субсидиантов. Теперь каждый гражданин может проверить, имеет ли он скидку на оплату коммунальных услуг.

Растаможка авто на еврономерах

В начале ноября депутаты окончательно приняли правила растаможивания автомобилей на еврономерах. Отныне акцизный налог на импортные авто рассчитывается по постоянной формуле, которая учитывает объем двигателя, возраст и базовую ставку, которая зависит от горючего. Базовая ставка для авто с бензиновым двигателем до 3000 см3 составляет 50 евро, для авто на дизеле – 75 евро. Если объем двигателя превышает 3000 см3, то базовая ставка будет выше: для бензина – 100 евро, дизеля – 150 евро.

По словам председателя налогового комитета Нины Южаниной, благодаря новой системе расчета акцизный налог будет значительно меньше нынешнего и, главным образом, будет зависит от возраста авто. Это будет стимулировать украинцев покупать новые автомобили.

До 28 февраля владельцы авто на еврономерах могут растаможить машину со скидкой 50%. За первые 10 дней действия новых законов украинцы растаможили около 250 авто с европейской регистрацией.

Украинское вещание

С октября этого года в Украине в полной мере заработали языковые квоты на телевидении. Речь идет о 75% государственного языка для общенациональных и региональных телеканалов, 60% – для местных, а также 75% государственного языка для программ на ТВ. По данным Нацсовета, с учетом годового переходного периода показатель украинских продуктов на телевидении уже превысил 80%. Выполняют квоты и на радио. Сегодня не менее 35% радиоэфира звучат на государственном языке.

В этом году росли и объемы украиноязычного кинопроизводства. Если в прошлом году в прокат вышли 33 отечественных фильма, то в 2018 году эта цифра достигла 46. Важно, что украинские фильмы не только выходят на большие экраны, но и имеют большой успех. Так, например, кино «Безумная свадьба» установило рекорд среди украиноязычных фильмов за всю историю независимости. За пять недель проката картину посмотрели более 600 тысяч зрителей.

Единая церковь

Этот год прошел для Украины под знаком борьбы за церковную независимость. В середине апреля Президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автономию православной церкви в Украине. Уже в октябре Синод Вселенского Патриарха отменил документ, который подчинял Киевскую митрополию Москве и начал процедуру получения Украиной автокефалии. Последним шагом к церковной независимости стал декабрьский Объединительный собор украинских церквей, на котором был избран глава единой церкви.

Как свидетельствуют результаты социологии, более трети украинцев считают, что создание единой поместной церкви объединит Украину.

«Томос об автокефалии – это еще один Акт провозглашения независимости Украины. И именно поэтому это так важно. И не только для будущих или современных верующих этой церкви. Это важно для каждого украинца. Потому что мы с вами еще один столб украинской независимости создаем», – подчеркнул Президент Петр Порошенко в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

Учитывая вопросы, которые волнуют украинцев, эксперты констатируют – общество меняется. Кроме неотложных социальных вопросов, особое значение приобретает культурная идентичность, что является положительным показателем развития государства.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля