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Изъять из продажи: в Украине запретили популярные леденцы

26.12.2018 08:45
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Изъять из продажи: в Украине запретили популярные леденцы

В Украине запретили продажу популярных ментоловых леденцов

Решение о временном запрете опубликовала Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, уточнив, что ограничение касается одной серии препарата Strepsils с ментолом и эвкалиптом.

В тексте документа отмечается, что причиной временного запрета стало несоответствие средства требованиям по регистрации. В связи с этим все аптеки, имеющие в ассортименте указанные леденцы, должны изъять их из продажи и поместить в карантин.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, продажа, запрет, препарат
 
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