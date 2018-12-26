«Это вообще караул», - названа скрытая угроза Крымского моста

26.12.2018 12:30

Проектировщики, во время незаконного строительства Крымского моста, допустили огромную ошибку. Она заключается в опущении автомобильной дороги до уровня воды. Это означает, что при любом шторме ее будет заливать. Об этом в своем интервью OBOZREVATEL рассказал Юрий Медовар, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог, передает replyua.net.



«Тут есть очень интересный момент, я внимательно посмотрел структуру этого моста, и то, что проектировщики, по-французски, м*даки — это понятно, они опустили автомобильную дорогу практически до уровня воды, ее просто будет заливать волнами при шторме, это вообще караул», - рассказал Медовар, добавив, что при строительстве этого сооружения было сделано слишком много опор, из-за которых дорожное полотно теперь лежит недостаточно плотно.



«Из-за того, что они очень часто стоят, изменился водный обмен между Азовским и Черным морями, от этого гибнут редкие краснокнижные дельфины, которые живут только в Азовском море. Что еще получилось - проход для суден очень низкий, его нужно было поднять, но понятно, что там все делалось для того, чтобы не пропускать украинские суда в Азовское море», - поясняет эксперт.