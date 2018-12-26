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На новогодние праздники в Украине усилят охрану границы
В Украине на новогодние и рождественские праздники усилят охрану госграницы.
Об этом в среду, 26 декабря, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
«Речь идет о повышенных мерах контроля в пунктах пропуска. Так, в новогодние и рождественские дни особое внимание будет уделяться гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска. Будет осуществляться углубленная проверка документов и противодействие попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора», — отметил Слободян.
Также известно, что будут увеличены «зеленые» участки границы. Мероприятия будут осуществляться при поддержке других правоохранительных органов в приграничных районах.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, новый год, граница, охрана
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