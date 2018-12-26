На новогодние праздники в Украине усилят охрану границы

26.12.2018 22:38

В Украине на новогодние и рождественские праздники усилят охрану госграницы.



Об этом в среду, 26 декабря, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.



«Речь идет о повышенных мерах контроля в пунктах пропуска. Так, в новогодние и рождественские дни особое внимание будет уделяться гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска. Будет осуществляться углубленная проверка документов и противодействие попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора», — отметил Слободян.



Также известно, что будут увеличены «зеленые» участки границы. Мероприятия будут осуществляться при поддержке других правоохранительных органов в приграничных районах.

Источник: https://zi.dn.ua