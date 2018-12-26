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На Новый год «Укрзалізниця» отменила несколько поездов
Проблематично будет уехать в южном направлении.
В ночь на Новый год пассажиры не смогут уехать в направлении Одессы. «Укрзализныця» предупредила об отмене популярных круглогодичных поездов.
№ 763 «Интерсити +» Киев – Одесса 31 декабря, № 105 Киев – Одесса (через Винницу) 31 декабря 2018 года и 6 января 2019 года, № 148 Киев – Одесса (через Черкассы) 1 января, № 145 Киев – Измаил 31 декабря и № 12 Львов – Одесса также 31 декабря.
В направлении из Одессы отменены рейсы следующих поездов: № 146 Измаил – Киев 1 января 2019 года, №764 «Интерсити +» Одесса – Киев 31 декабря, № 106 Одесса – Киев (через Винницу) 31 декабря 2018 года и 6 января 2019 года, № 12 Одесса – Львов 31 декабря 2018 года.
Изменения коснутся также и пригородного сообщения. В частности, отменены рейсы электропоезда Одесса – Белгород-Днестровский в 17:43 31 декабря 2018 года и в 08:35 1 января 2019 года.
В обратном направлении – из Белгорода-Днестровского в Одессу 1 января 2019 года будут отменены рейсы с отправлением в 07:40 и 16:09.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця, отмена, Новый год
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