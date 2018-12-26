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Памятника Суворову больше не будет в Киеве
Как написал на своей странице соцсети министр культуры Евгений Нищук, 26.12.2018, завершилось заседание экспертной комиссии Минкульта, на котором одноголосно решили снести памятник Суворову на территории военного лицея им. Богуна в столице.
Как отметил министр, он уже ранее, на протяжении нескольких лет, говорил в СМИ и руководством лицея о необходимости демонтажа этого памятка. Однако это решение о демонтаже памятника местного значения принималось довольно сложно.
Нищук предположил, что кому-то была выгодна проволочка с принятием этого решения, следствием чего были спекуляции и перекручивания. Однако сегодняшнее решение комиссии Минкульта порадовало Нищука, отметил на своей странице министр.
В сети такое решение вызвало неоднозначную реакцию. Под постом Нищука его подписчики спрашивали, чем не угодил Суворов, а также интересовались готов ли памятник Богуну, который собираются поставить вместо памятника Суворову. А в комментарии в к посту нардеп Игорь Мосейчук написал: «Все правильно, однако последнее слово за Киевсоветом, а у них Щорс культурная ценность». Были и такие подписчики, которые поблагодарили комиссию Минкульта за принятое решение.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, Киев, Александр Суворов, памятник
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