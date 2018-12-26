Пять украинских фильмов на рождественские праздники

26.12.2018 18:45

Длинные зимние вечера на рождественских каникулах – идеальное время, чтобы наконец посмотреть украинские киноновинки последнего года. В 2018-м их было немало – аж 39 фильмов. Центр общественного мониторинга и контроля подобрал самые интересные и наиболее резонансные ленты.





«Безумная свадьба»

Комедия режиссера Влада Дикого гарантированно обеспечит хорошее настроение на праздники. Ведь фильм является забавной смесью живых семейных историй с извечным конфликтом – противостоянием нового и старого. Одну из главных ролей в картине сыграл популярный ведущий Юрий Горбунов, а саундтрек к фильму записали Олег Винник и Потап.

Фильм вышел в прокат в начале октября 2018 года и почти сразу стал рекордсменом национального проката. В кинотеатрах его посмотрели более 650 тысяч зрителей. Поэтому фильм стал по-настоящему прибыльным: за неполные 3 месяца проката принес своим создателям почти 55 млн грн.

Интересно, что компания-производитель, которая получила 1 млн 175 тысяч грн господдержки, вернула средства Госкино после успеха фильма.

«Донбасс»

«Донбасс» Сергея Лозницы как наиболее неоднозначный и титулованный фильм этого года однозначно стоит увидеть. Он показывает реальные случаи из жизни современного Донбасса, передавая ментальность и «культуру» этого региона. Сюжет настолько абсурдный и трагикомический, что похож на коллекцию карикатур, отмечают критики. Однако именно в этом скрывается и главная приманка фильма – это не преувеличение, а настоящая жизнь. По мнению киноэкспертов, фильм может вызвать очень разнообразные эмоции, но точно не оставит никого равнодушным.

«Для зрителя, способного к критическому мышлению, «Донбасс» становится действенной таблеткой от беспринципности и сепаратистских настроений, и это, вкупе с каннской наградой и совершенной драматургией, делает ленту Лозницы не только лучшим украинским фильмом года, но и одним из величайших фильмов независимой Украины», – считает Лукьян Галкин, исполнительный продюсер «UA Культура».

Фильм создала компания «Артхаус Трафик», и почти 40% производства профинансировало Госкино. Мировая премьера состоялась 9 мая 2018 года на Каннском фестивале, где лента получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд».

«Позывной «Бандерас»

Название этой ленты говорит само за себя. В отличие от «Донбасса» Лозницы, «Позывной «Бандерас» Зазы Буадзе является типичным боевиком. Фильм основан на дневниках нацгвардейца Сергея Башкова с позывным «Индеец» и рассказах воинов АТО. В центре сюжета – разведчик «Бандерас», который, словно голливудский Рембо, побеждает вражеских диверсантов.

Сразу после премьеры фильма, которая состоялась перед Днем защитника Украины, о ленте написали множество журналистов, писателей и даже политиков. Более того, рекламу фильма сделал Президент Украины Петр Порошенко, опубликовав на своей странице в Facebook саундтрек к нему. «Горжусь, что при поддержке государства создается патриотическое, качественное кино, на которое зритель идет с удовольствием», – прокомментировал глава государства.

Многие критики отметили, что фильм имеет очень важную просветительскую роль и наконец создает образ «украинского героя». Поэтому «Бандерас», хоть и не стал массовым кино, но заслуженно вошел в десятку украинского проката этого года.

«Дикое поле»

Фильм Ярослава Лодыгина является экранизацией романа культового писателя и поэта Сергея Жадана «Ворошиловград», вышедшего в свет в 2011 году. Роман переведен на 13 языков и имеет много почитателей в Украине, которые с нетерпением ждали его киноверсию.

Действие ленты, как и двух предыдущих, происходит на востоке нашей страны. Ее главный герой – Герман – возвращается в родной городок и попадает в водоворот приключений. Критики считают, что Лодыгину удалось заинтересовать зрителей: «Дикое поле» – атмосферный фильм, который ни на секунду не перестает быть интересным благодаря пестрым персонажам и постсоветскому менталитету главных героев», – рассказал редактор Moviegram Юрий Самусенко.

В национальный прокат фильм вышел в начале ноября 2018 года. Наполовину его производство профинансировало Госкино.

«Украденная принцесса»

Одним из самых успешных украинских проектов 2018-го стал 3D-анимационный фильм Олега Маломужа «Похищенная принцесса», вышедший в прокат в марте. Мультфильм создан по мотивам «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и рассказывает о Киеве времен отважных воинов, очаровательных принцесс и мощных колдунов.

В украинском прокате «Похищенную принцессу» посмотрели почти полмиллиона зрителей. Кроме того, авторы фильма продали права на показ более чем 50 странам мира. Наибольшую благосклонность публики мультфильм получил в Польше, Румынии, Турции и Мексике.

Как и остальные упомянутые фильмы, «Похищенная принцесса» получила финансовую поддержку от Госкино. В целом в 2018 году государство профинансировало производство 78 фильмов на общую сумму 1 млрд грн. Поэтому в следующем году украинцев ждет еще больше интересных фильмов.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля