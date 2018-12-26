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Порошенко заявил о завершении военного положения в Украине
В Украине завершилось действие военного положения, которое было введено в 10 областях страны. Об этом президент Украины Петр Порошенко объявил во время заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Глава государства отметил:
«Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве».
Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал указ «О введении военного положения в Украине», которым ввел военное положение на 30 суток — до 26 декабря текущего года. Согласно нормативным актам, военное положение было введено в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, Порошенко
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