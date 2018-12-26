Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко заявил о завершении военного положения в Украине

26.12.2018 15:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко заявил о завершении военного положения в Украине

В Украине завершилось действие военного положения, которое было введено в 10 областях страны. Об этом президент Украины Петр Порошенко объявил во время заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Глава государства отметил:

«Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве».

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал указ «О введении военного положения в Украине», которым ввел военное положение на 30 суток — до 26 декабря текущего года. Согласно нормативным актам, военное положение было введено в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

 
Источник: https://donpress.com 


Теги: Украина, Донбасс, военное положение, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх