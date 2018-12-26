Президентские выборы спровоцируют рост цен на товары и услуги в Украине

26.12.2018 17:17

Представители комитета по монетарной политике Национального банка Украины обсудили перспективы роста цен на товары и услуги в нашей стране в следующем году. Так пишет replyua.net, ссылаясь на hromadske.ua.



Так, во время заседания прозвучала информация относительно того, что на сегодняшний день представителям Национального банка Украины удалось уменьшить уровень давления инфляции. Также специалисты рассказали, что поспособствовало приостановлению роста цен на товары и услуги. Так, снижение инфляции произошло вследствие фиксирования высоких показателей урожайности зерновых культур, а также подсолнечника, снижения уровня цен на энергоресурсы на мировом рынке, а также улучшение ситуации на финансовых рынках. Кроме того, стало известно, что на сегодняшний день в Украине наблюдается рост процентных ставок по депозитам банков. Ведь на данный момент учётная ставка осталась на уровне восемнадцати процентов годовых.



Однако в Национальном банке Украины считают, что все упомянутые тенденции могут потерпеть крах, как только начнётся избирательный цикл. Также нынешний уровень цен может негативно пошатнуться вследствие «реализации геополитических рисков».