Российский буксир затонул в порту Керчи

26.12.2018 13:03

В порту Керчи в ночь на 25 декабря ушел под воду российский буксир РБТ-18. Об этом сообщило российское интернет-издание Port News.

По их информации, буксир РБТ-18, стоявший у причала № 6 Керченского морского торгового порта, в 01:12 (по Москве) попросил разрешения о переходе в Керченский морской рыбный порт в сопровождении буксира, в связи со сложными погодными условиями. Для сопровождения был направлен буксир «Гандвик»

В 01:37 морской буксир «Гандвик» доложил, что буксир «РБТ-18» полузатоплен, а экипаж находится на причале. Подойти к борту «РБТ-18» он не имеет возможности из-за сложных метеоусловий — сильного ветра и шторма (ветер 20−23 м/с, высота волны 2,5−3,0 м). По данным Спасательно-координационного центра, буксир «РБТ-18» в 01:55 затонул у причала.

«Угрозы нанесения вреда морской окружающей среде и побережью выясняются. Угрозы опасности для судоходства нет. Пострадавших нет. Компетентными органами проводится расследование аварийного случая», — сказано в публикации.

Источник: https://donpress.com