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Россия начала третью волну оккупации
Нападение россиян на украинские корабли в Керченском проливе показало – Россия метит на новую оккупацию, на этот раз Азовского моря.
Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью немецким СМИ назвал это "третьей волной оккупации", передает Сегодня со ссылкой на УНН.
"Это был не обычный инцидент, а третья волна оккупации. Сначала Россия оккупировала Крым, затем часть Донбасса, теперь Азовское море. Россия блокирует Азовское море и оккупирует его. Речь идет не только о водном пространстве, но и в блокаде города Мариуполя", – сказал он.
В то же время он считает, что лучшей помощью Запада в данной ситуации будет совместное прохождение натовских кораблей с украинскими в Керченском проливе. Генпрокурор также считает, что, если сейчас не приструнить РФ, то ее агрессия распространиться и на порты стран Черного моря.
"Речь идет не только об Украине. Когда у нас отняли Крым, это был конфликт между двумя государствами. Это затронул только нас. Но оккупация Азовского моря затрагивает все страны, которые имеют военно-морской флот, а следовательно, и Германию. Если мы допустим это, Россия продолжит. Следующей ее целью назначения может стать Черное море", – объяснил глава ГПУ.
Луценко четко дал понять, что выборы в Украине ни по какой причине не должны быть отменены, "иначе принципиальная разница между Украиной и Россией будет стерта".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, оккупация
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