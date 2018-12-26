- «Угроза полномасштабного наступления»: в Раде рассказали о возобновлении военного положения в Украине20:15
- Медреформа в Украине: Какие нововведения планируются в 2019 году20:03
- С 1 января Украина изменит правила оформления виз: что нужно знать19:48
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе19:30
- Россия начала третью волну оккупации19:15
- Пять украинских фильмов на рождественские праздники18:45
- В Горловке появились первые «жертвы» фейков о «химатаке»18:15
- Актуальные цены на продукты в супермаркете Горловки: опубликовано видео18:01
- На Новый год «Укрзалізниця» отменила несколько поездов17:30
- Президентские выборы спровоцируют рост цен на товары и услуги в Украине17:17
С 1 января Украина изменит правила оформления виз: что нужно знать
С 1 января Украина прекратит оформлять иностранным гражданам визы в международных аэропортах. Об этом сообщил Андрей Заяц, государственный секретарь Министерства иностранных дел, передают Подробности.
Такие меры приняты в связи с тем, что расширяется функционал электронной визы.
По словам представителя МИД, в ведомстве признали, что оформление виз в аэропорту - неэффективная методика, так как многие иностранцы не говорят по-английски, а другие не имеют банковской карты, которой можно оплатить консульский сбор.
Всего за 11 месяцев 2018 года в аэропортах Украины оформлено около 35 тыс. виз.
Также планируется расширить список обстоятельств, по которым гражданам будет выдаваться электронная виза.
"Сейчас основанием является только туристическая или деловая поездка. С 1 января к этому добавляются также лечение, частные поездки для посещения родственников. Добавляются визы для журналистов. Таким образом, электронными визами мы перекрываем практически все неиммиграционные типы поездок", - говорит дипломат.
Стоимость электронной визы с 1 января составит около $85.
5 апреля 2018 года первая электронная виза для въезда в Украину была выдана гражданину Таиланда.
Время оформления электронной визы составляетдо девяти рабочих дней. Разовая виза действительна до 30 дней.
Теги: Украина, Донбасс, правила, виза, январь
- В Донецке открыт визовый центр посольства Финляндии
- Китай отменил визы для украинцев - но только на трое суток
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Правила меняются: как получить субсидии в новом году
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Новые банковские правила и платежки за отопление круглый год: что требует МВФ
- «Угроза полномасштабного наступления»: в Раде рассказали о возобновлении военного положения в Украине20:15
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе19:30
- В Горловке появились первые «жертвы» фейков о «химатаке»18:15
- Актуальные цены на продукты в супермаркете Горловки: опубликовано видео18:01
- В Антраците боевики «ЛНР» ворвались в дом мирного жителя и учинили разбой17:02
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ16:05
- Позаботиться о защитниках: главные задачи министерства ветеранов15:31
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- «Угроза полномасштабного наступления»: в Раде рассказали о возобновлении военного положения в Украине20:15
- Медреформа в Украине: Какие нововведения планируются в 2019 году20:03
- С 1 января Украина изменит правила оформления виз: что нужно знать19:48
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе19:30
- Россия начала третью волну оккупации19:15
- Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день19:08
- Пять украинских фильмов на рождественские праздники18:45
- В Горловке появились первые «жертвы» фейков о «химатаке»18:15
- Актуальные цены на продукты в супермаркете Горловки: опубликовано видео18:01
- Украина стоила России отношений с Китаем: Поднебесная решила порвать отношения с Кремлем 17:45
- Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день19:08
- Пять украинских фильмов на рождественские праздники18:45
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году07:15
- Запасаемся попкорном: что будет с Керченским мостом после зимы22:27
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР