С 1 января Украина изменит правила оформления виз: что нужно знать

26.12.2018 19:48

С 1 января Украина прекратит оформлять иностранным гражданам визы в международных аэропортах. Об этом сообщил Андрей Заяц, государственный секретарь Министерства иностранных дел, передают Подробности.

Такие меры приняты в связи с тем, что расширяется функционал электронной визы.

По словам представителя МИД, в ведомстве признали, что оформление виз в аэропорту - неэффективная методика, так как многие иностранцы не говорят по-английски, а другие не имеют банковской карты, которой можно оплатить консульский сбор.

Всего за 11 месяцев 2018 года в аэропортах Украины оформлено около 35 тыс. виз.

Также планируется расширить список обстоятельств, по которым гражданам будет выдаваться электронная виза.

"Сейчас основанием является только туристическая или деловая поездка. С 1 января к этому добавляются также лечение, частные поездки для посещения родственников. Добавляются визы для журналистов. Таким образом, электронными визами мы перекрываем практически все неиммиграционные типы поездок", - говорит дипломат.

Стоимость электронной визы с 1 января составит около $85.

5 апреля 2018 года первая электронная виза для въезда в Украину была выдана гражданину Таиланда.

Время оформления электронной визы составляетдо девяти рабочих дней. Разовая виза действительна до 30 дней.