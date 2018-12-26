Сегодня СНБО решит дальнейшую судьбу военного положения

26.12.2018 12:01

В Администрации Президента Украины сообщили, что скорее всего, что сегодня, 26 декабря, будет проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны на котором решится вопрос о военном положении в Украине, передает replyua.net.



Стоит напомнить, что военное положение в Украине было введено 26 ноября текущего года. Его срок равен тридцати дням. Украинская власть приняла такое решение в результате обострения конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Так, имела место атака с российской стороны в Керченском проливе. На данный момент Россия удерживает на своей территории двадцать четыре украинских моряка. Это повлекло за собой решение со стороны Украины объявить военного положение в десяти областях страны, которые непосредственно граничат с Российской Федерацией. Речь идёт о Винницкой, Николаевской, Луганской, Сумской, Одесской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, а также Херсонской областях.



Отметим, что точной информации о времени заседания нет. Так же как и точной информации о том, что заседание будет проведено. Следим за этим.