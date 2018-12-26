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СНБО Украины ввел огромный пакет санкций против России

26.12.2018 21:12
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СНБО Украины на сегодняшнем заседании ввел дополнительные санкции против России. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Так, народный депутат отметил:

«Был введен огромный пакет санкций против субъектов хозяйствования российской Федерации и физических лиц, имеющих отношение к внедрению российской агрессии».

Пашинский уточнил, что под санкции попали лица, причастные к обстрелу украинских кораблей в нейтральных водах у Керченского пролива, «персон, которые фальсифицируют сейчас уголовные дела против украинских моряков» и депутатов Госдумы, включая и депутатов от политической партии «Единая Россия».

При этом он не сообщил какие именно предприятия попали в обновленный санкционного списка. Также, он добавил:

«После технической доработки этот список будет опубликован, как это уже было раньше».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, СНБО, санкции
 
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