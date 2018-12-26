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Трагедия в Бразилии: рождественская елка убила четырех человек

26.12.2018 15:18
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Трагедия в Бразилии: рождественская елка убила четырех человек

В бразильском городе Аракажу упала огромная новогодняя елка, претендовавшая на место в Книге рекордов Гиннеса. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает Lenta.ru.

По данным издания, искусственное дерево стало причиной гибели четырех человек — рабочих, занимавшихся монтажом. Высота алюминиевой конструкции составила 120 метров, вес не сообщается.

Причины случившегося обрушения пока не известны. Местная полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Упавшая елка претендовала на место в Книге рекордов Гиннеса. Действующий рекорд был установлен в Бразилии в 2007 году. Тогда высота искусственного дерева, также установленного в Аракажу, составила немногим более 110 метров.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Бразилия, Рождество, елка
 
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