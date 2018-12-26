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Украинцам объяснили, почему не стоит ехать в Польшу на авто
Министерство иностранных дел советует гражданам Украины, которые планируют поездку в Польшу или возвращаются оттуда домой, в период до 15 января 2019 года избегать путешествий автомобильным транспортом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального консульства Украины в Люблине, передает Хвиля.
В ведомстве отмечают, что в связи с приближением праздничного новогоднего периода и ожидаемого резкого увеличения зарубежных поездок граждан Украины следует придерживаться рекомендаций об особенностях пересечения польско-украинской границы.
«Пересечение государственной границы с Польшей автомобильным транспортом будет затруднено, возможны очереди и длительные ожидания на КПП, особенно в пунктах «Ягодин-Дорогуск», «Рава-Русская-Гребенне», «Медика-Шегини», «Краковец-Корчева»… рекомендуется гражданам Украины, которые возвращаются из Польши домой, или планируют путешествия в Польшу в период до 15 января, избегать путешествий автомобильным транспортом, а также пользоваться пешим переходом «Медика-Шегини», — говорится в сообщении.
В генконсульстве подчеркнули, что Таможенная служба Польши запрещает ввоз из Украины частными лицами пищевых продуктов, в частности, мясомолочных, в том числе для собственного потребления, поэтому гражданам Украины посоветовали не иметь их при себе на момент пересечения границы.
Украинцам, путешествующим на автомобилях, рекомендуется обратить внимание и на безусловную обязательность наличия для путешествия в Польшу, прежде всего, на момент прохождения пограничного контроля, страхового полиса на автомобиль, так называемой «зеленой карты», на все дни путешествия. В диппредставительстве объясняют, что полис может быть востребован к проверке как при въезде, так и при выезде из Польши. В случае отсутствия или недействительности полиса законодательство Польши предусматривает чрезвычайно высокие штрафные санкции для иностранцев — от 1000 евро и выше.
Кроме того, во избежание осложнений при прохождении таможенных и паспортных процедур граждане Украины должны быть готовы предъявить достаточные денежные средства или средства на счете на период пребывания в Польше и возвращения в Украину (ориентировочно 100 злотых в день, сумма уменьшается, если есть обеспечение местом жительства), в случае путешествия с целью трудоустройства — документально подтвердить цель поездки.
Также гражданам Украины рекомендуют иметь в наличии международный страховой полис страхования жизни и здоровья.
Напомним, в ГПСУ сообщили, что в течение нескольких дней границе Украины с Польшей фиксируют большие очереди автомобилей. Так, представитель Госпогранслужбы Олег Слободян отметил, что по состоянию на утро 24 января в очереди на въезд в страну ожидало более 100-150 легковых автомобилей.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, граница
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