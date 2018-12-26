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В районе Хрустального обнаружены «Грады» группировки «ЛНР»
26.12.2018 07:42
В районе города Хрустального (бывший Красный Луч) на Луганщине, подконтрольного НВФ «ЛНР» были замечены установки РСЗО БМ-21 «Град». Такая информация содержится в отчете СММ ОБСЕ от 24 декабря.
В частности сообщается, что наблюдатели Миссии 22 декабря обнаружили 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО БМ-21 «Град» 122 мм) недалеко от н.п. Хрустальный — в 56 км к юго-западу от Луганска.
Кроме того, в постоянном месте хранения отведенного вооружения в неподконтрольной части Луганской области наблюдатели не обнаружили:
«14 самоходных гаубиц (2С1), 10 буксируемых гаубиц (девять Д-30 „Лягушка“, 122 мм, и одна 2А65 „Мста-Б“, 152 мм) и 4 РСЗО».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Красный Луч, ЛНР, боевики
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