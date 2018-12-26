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Варфоломею подарят Межигорье и десятки храмов в Украине: весь список
Вселенский патриархат получит от Украины целый ряд храмов и монастырей
Как сообщают СМИ, они были закреплены в договоре, который подписали Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле 3 ноября. Вероятно, речь идет все-таки о приложении к договору (по данным ряда других источников, документ носил декларативный характер и был довольно коротким).
Отдельно оговорен вопрос Киево-Печерской и Почаевской лавры.
Глава департамента по делам религий и национальностей Минкульта Андрей Юраш так описывал вопрос лавр: «Они в госсобственности. Такие объекты национального значения никому в собственность не передаются — нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавра переданы на 50 лет в аренду УПЦ МП. Если будет понятно, что при передаче лавры в аренду существовали нарушения, это может стать основанием для пересмотра договора».
По данным СМИ, перечень храмов и монастырей, которые могут передать Константинополю, выглядит так:
— Киево-братский Богоявленский монастырь (в Киево-Могилянской академии). Собор закладывался в XVI веке как патриаршая ставропигия Константинопольским патриархом Иеремией. Был разрушен большевиками в 1919 году — сейчас на его территории один из корпусов университета. В 2007 году был восстановлен академический храм Святого Духа (УПЦ КП). Речь о претензиях на территории 1648 года, особую ценность составляет библиотека.
— Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь в Киеве (Киевская епархия УПЦ). Комплекс церквей (Вознесенская, 1732 г., Воскресенская, 1824 г., колокольня 1821 г., Церковь Казанской Божьей матери).
— Межигорский Спасо-Преображенский монастырь, с. Ново-Петровцы Киевской области. Первый монастырь со времен княгини Ольги, был окончательно разрушен в 1933 году, ценен территорией в 72 га, на которой размещена резиденция Виктора Януковича, Межигорье.
— Успенская церковь (ставропигиальная Церковь Успения Пресвятой Богородицы), Львов, под юрисдикцией УАПЦ. Построена в 1591-1629 гг. Успенским братством. Сейчас — один из главных памятников архитектуры в стиле итальянского Ренессанса.
— Манявский скит (Манявский Кресто-Воздвиженский мужской монастырь) с. Манява, Ивано-Франковская обл, УПЦ КП. Основан в 1611 году — но действующий монастырь открыт лишь в 1990-х. Скит известен «Блаженным камнем» — по преданиям, место молитвы и очищения (на самом деле, это ниша в скале размером 10Х3 метра, в котором в древности жили монахи).
— Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь, г. Корец, Ровенская обл, УПЦ КП. Известен святынями: Корецкой иконой Божией Матери «Споручница грешных» (привезена князем Корецким из Рима), Плащаница Успения Божией Матери, написанная на кипарисе, Плащаница Спасителя, список Почаевской иконы Божией Матери, икона Божией Матери «Скоропослушница», «Геронтисса» и др. иконы, а также крест с частицей Креста Господня и частицами мощей святых.
— Спасо-Преображенский монастырь — православный мужской монастырь, г. Новгород-Северский, УПЦ. Предположительно, построен в XVI-XVIII вв., по преданиям — один из древнейших в Киевской Руси. Восстановлен и отреставрирован в 1990-е. Главная святыня ― чудотворная икона Божией Матери «Спасительница утопающих» («Леньковская»).
— Молченский Рождество-Богородицкий женский монастырь, г. Глухов, Сумская обл., сейчас в ведении УПЦ. Построен в XVII—XIX вв., главная святыня — Молченская икона Божией Матери.
— Рождества Пресвятой Богородицы Глинская пустынь в с. Сосновка Сумской области, УПЦ. Ставропигиальный мужской монастырь в паре километров от границы с РФ. Исторически сложилось, что его монахи живут по чиноположению Афонской горы.
— Кресто-Воздвиженский женский монастырь, г. Полтава, УПЦ. Основан в 1650 году, в мае 1709-го был резиденцией Карла XII. На колокольне, имитирующей лаврскую в Киеве, находилась стенописная чудотворная икона Скорбящей Богоматери «Упование всех концов земли». — Свято-Ильинский мужской монастырь в Одессе, УПЦ. Основан в 1884 году для оказания помощи паломникам через Одессу на Афон и в Палестину (помощь в получении загранпаспортов, пристанище и т.п.) Главные святыни: чудотворная икона Божией Матери «Млекопитательница», крестовидная часть древа Животворящего Креста Господня, левая стопа святого апостола Андрея Первозванного.
— Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь, Одесса, УПЦ. Основан, как Афонское подворье, в 1876 году, также в помощь паломникам на Афон и в Палестину (тут и сейчас действует гостиница для паломников). Святыни — икона и мощи святого великомученика Пантелеимона, образ Божией Матери Ченстоховской.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, религия, монастырь, храм, Межигорье
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