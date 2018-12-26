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Военное положение в Украине: ветеран АТО рассказал, будет ли продлено особое положение
Участник АТО, военнослужащий 10-й ОГШБ Глеб Бабич высказал свое мнение относительно дальнейшего продления военного положения в стране, отметив, что у президента Украины Петра Порошенко нет причин для этого, передает replyua.net.
В то же время участник АТО отметил, что если Российская Федерация попытается снова пойти на провокацию, то особое положение в государстве снова будет введено. «Это был первый случай, когда они открыто применили оружие против наших военнослужащих. Если подобное произойдет в следующий раз, поверьте, тогда будет более тяжелый случай, и нам придется вводить это положение», - отметил Бабич.
В то же время военный рассказал о плюсах военного положения в Украине. Он отметил, что именно благодаря этому, ВСУ отработали взаимодействие и общую подготовку оперативного резерва номер один. Как результат, украинские военные продемонстрировали очень высокие результаты.» Она показала, что мы готовы. И все те, кто говорит: я в любой день, когда будет нужно, возьму собранный рюкзак и приду в военкомат – так и сделают. Более того, в некоторых районах людей пришло в несколько раз больше, чем было нужно. Страна отрепетировала ситуацию», - рассказал ветеран.
Теги: Донбасс, военное положение, отмена, АТО, ООС
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