- Трагедия в Бразилии: рождественская елка убила четырех человек15:18
- Военное положение в Украине: ветеран АТО рассказал, будет ли продлено особое положение15:02
- Введение военного положения по всей Украине: Ярош сделал важное заявление14:45
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- Варфоломею подарят Межигорье и десятки храмов в Украине: весь список13:45
- Российский буксир затонул в порту Керчи13:03
- Заставят переплачивать: жителям украинских новостроек подложат «свинью»12:48
- «Это вообще караул», - названа скрытая угроза Крымского моста12:30
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
Введение военного положения по всей Украине: Ярош сделал важное заявление
Командующий подразделениями украинских добровольцев и бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что прекращать режим военного положения сейчас неправильно.
Особый режим должен быть введен на всей территории страны.
По его мнению, подразделения ВСУ мгновенно почувствовали положительные изменения после введения военного положения, что только усилило позиции Украины.
Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда", считая необходимым продлить специальный режим для того, чтобы Украина смогла одержать победу в войне с Россией. Ярош подчеркнул, что специальный режим необходимо было вводить по всей стране, при этом нападение России может быть со стороны Беларуси.
Однако после введения военного положения даже в усеченном виде подразделения ВСУ сразу почувствовали положительные изменения : появилось слаживание, увеличилось количество учений. Он также отметил, что россияне не смогли бы сорвать выборы в Украине.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, Ярош, заявление
- Европейский дипломат выразил опасения из-за военного положения в Украине
- Тимошенко считает, что Порошенко может ввести военное положение, чтобы отменить выборы
- В "заварухе" между "правосеками" и десантом Ярош обвинил Кремль
- Военное положение в Украине: что будет с выборами президента
- Курс доллара растет быстрее на востоке Украины, чем на западе
- Порошенко вводит военное положение с 28 ноября сроком на 30 дней
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- В районе Хрустального обнаружены «Грады» группировки «ЛНР»07:42
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- Трагедия в Бразилии: рождественская елка убила четырех человек15:18
- Военное положение в Украине: ветеран АТО рассказал, будет ли продлено особое положение15:02
- Введение военного положения по всей Украине: Ярош сделал важное заявление14:45
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- Гуляла с любовником: женщина вернулась домой, воскреснув после кремации14:00
- Варфоломею подарят Межигорье и десятки храмов в Украине: весь список13:45
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- Человечество обречено: известный уфолог заявил, что знает даты вторжения инопланетян Нибиру на Землю13:15
- Российский буксир затонул в порту Керчи13:03
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году07:15
- Запасаемся попкорном: что будет с Керченским мостом после зимы22:27
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР