Введение военного положения по всей Украине: Ярош сделал важное заявление

26.12.2018 14:45

​Командующий подразделениями украинских добровольцев и бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что прекращать режим военного положения сейчас неправильно.

Особый режим должен быть введен на всей территории страны.

По его мнению, подразделения ВСУ мгновенно почувствовали положительные изменения после введения военного положения, что только усилило позиции Украины.

Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда", считая необходимым продлить специальный режим для того, чтобы Украина смогла одержать победу в войне с Россией. Ярош подчеркнул, что специальный режим необходимо было вводить по всей стране, при этом нападение России может быть со стороны Беларуси.

Однако после введения военного положения даже в усеченном виде подразделения ВСУ сразу почувствовали положительные изменения : появилось слаживание, увеличилось количество учений. Он также отметил, что россияне не смогли бы сорвать выборы в Украине.



Источник: www.dialog.ua