- Трагедия в Бразилии: рождественская елка убила четырех человек15:18
- Военное положение в Украине: ветеран АТО рассказал, будет ли продлено особое положение15:02
- Введение военного положения по всей Украине: Ярош сделал важное заявление14:45
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- Варфоломею подарят Межигорье и десятки храмов в Украине: весь список13:45
- Российский буксир затонул в порту Керчи13:03
- Заставят переплачивать: жителям украинских новостроек подложат «свинью»12:48
- «Это вообще караул», - названа скрытая угроза Крымского моста12:30
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
Заставят переплачивать: жителям украинских новостроек подложат «свинью»
Застройщики массово отказываются передавать ОСМД техническую документацию по новостройкам. В результате те не могут полноценно вступить в свои права. При этом управы на нерадивых застройщиков нет, сетуют эксперты. Те «теряют» документы и не выполняют даже решения судов, пишет Хвиля.
Проблема для людей заключается в том, что поставщики продают услуги не конечному потребителю, а предприятию застройщика. При этом тарифы для них разные – для предприятий примерно на 30% выше. Кроме того, жильцы платят застройщику еще и компенсацию по его затратам на пустующие сектора в доме, чего они делать не обязаны.
«В харьковском доме на переулке Отакара-Яроша, 20 за счет котельной и хорошего утепления себестоимость тепла на 1 кв. м должна быть около 14 грн. Но управляющая компания выставляет жильцам счета, как по всему Харькову – 32-35 грн. за 1 кв. м. Котельная принадлежит собственнику, т. е. жильцам, которые уже купили эту котельную, но управляющая компания манипулирует и кладет себе в карман большие деньги. В доме около 50 тыс. кв. м — то есть в месяц переплата составляет более полумиллиона гривен», – привел пример классической ситуации глава общественной организации «Центр помощи ОСББ» Сергей Ряполов.
Еще одна причина, по которой застройщики наотрез отказываются передавать бумаги – желание избежать ответственности за нарушения при строительстве. Очень часто выходит так, что нарисованные на бумаге жилищные блага на реальной стройке не реализуются. И речь не только о достроенных этажах, которых нет в проекте, согласованном с городскими чиновниками.
«В Харькове есть ОСМД «Аксиома» по проспекту Науки, 9д. Оказалось, что по плану застройки в доме должен быть установлен автономный резервный генератор. В доме нет газа, а подача тепла зависит от работы подпиточных насосов. Потому крайне важно, чтобы у дома был свой резерв по свету. Но в действительности никакого генератора нет. Цена вопроса при этом совсем немаленькая – около €80 тыс. Кроме того, отсутствует подземный резервуар для пожаротушения, который также есть на чертежах. Хотя дом каким-то образом был сдан в эксплуатацию», – рассказал Сергей Ряполов.
Поэтому застройщик, даже имея решения суда с обязательством восстановить проектную документацию, затягивает процесс, дожидаясь истечения срока исковой давности, когда к нему уже нельзя будет предъявить какие-либо претензии.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, дом, строительство, ОСМД
- Ударно возводим и... разрушаем
- Глава профсоюзов: Соглашения с Россией оставят тысячи украинцев без работы
- Президент встретился с родными погибших на шахте "Суходольская-Восточная"
- Перестаньте убивать угольную отрасль: Шахов вместе с шахтерами заночевал под Министерством энергетики
- Шахтер-пенсионер: "Как жить дальше, не знаю..."
- Под Николаевом начали строить бригадный лагерь. На проект выделено 370 миллионов гривен
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- В районе Хрустального обнаружены «Грады» группировки «ЛНР»07:42
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- Трагедия в Бразилии: рождественская елка убила четырех человек15:18
- Военное положение в Украине: ветеран АТО рассказал, будет ли продлено особое положение15:02
- Введение военного положения по всей Украине: Ярош сделал важное заявление14:45
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- Гуляла с любовником: женщина вернулась домой, воскреснув после кремации14:00
- Варфоломею подарят Межигорье и десятки храмов в Украине: весь список13:45
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- Человечество обречено: известный уфолог заявил, что знает даты вторжения инопланетян Нибиру на Землю13:15
- Российский буксир затонул в порту Керчи13:03
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году07:15
- Запасаемся попкорном: что будет с Керченским мостом после зимы22:27
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР