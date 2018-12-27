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Кабмин официально ввел монетизацию субсидий в Украине: как это будет
Кабинет министров Украины принял утвердил постановление о предоставлении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме с января 2019 года.
"Правила назначения помощи по оплате коммунальных платежей остаются неизменными. Меняется только алгоритм ее выплаты", - подчеркивает пресс-служба Кабмина, передает segodnya.ua.
Как отмечают в правительстве, в 2019 году монетизация субсидий будет осуществляться в три этапа.
С 1 января "живые" деньги получат семьи, которые обратятся за помощью впервые.
"Субсидия от государства будет поступать на их персональный счет в Ощадбанке. Банк будет рассчитываться за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг и сразу информировать SMS-сообщением о том, сколько им осталось доплатить за коммуналку. Семьям, которые участвуют в монетизации, не нужно будет ежемесячно платить обязательный платеж отдельно за каждый вид услуги. Государство через Ощадбанк будет платить часть "коммуналки" в пределах выделенной субсидии и социальных норм, а субсидианты доплачивать вторую часть счета", – пояснили в правительстве.
Например, если домохозяйству выделена субсидия на газ, воду, электроэнергию в общем размере 1500 гривен, а сумма всех коммунальных платежей составляет 2000 гривен, 1500 гривен субсидии Ощадбанк перечислит поставщикам услуг и проинформирует семью субсидианта о том, что ему осталось доплатить за коммуналку 500 грн.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, Ощадбанк, коммунальные услуги, Кабмин, монетизация, оплата
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