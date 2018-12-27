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Копала могилу, а наткнулась на клад: женщина в Бердянске сделала удивительную находку. ВИДЕО

27.12.2018 22:43
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Копала могилу, а наткнулась на клад: женщина в Бердянске сделала удивительную находку. ВИДЕО

Жительница Бердянска Валентина Мамай потеряла своего домашнего любимца – ее кота сбил автомобиль. Убитая горем женщина решила его сама похоронить. Однако, каково же было ее удивление, когда она в том месте, где начала копать землю, обнаружила самый настоящий клад.
Рассказ о том, как она добыла сокровище и соответствующее видео Валентина Мамай опубликовала у себя на странице в Facebook, пишет from-ua.
«В общем, пошла я хоронить кота, копнула земли и наткнулась на клад, если так можно сказать. Старинная библия, прогнившая от долгого лежания в земле, и целый чемодан старинных побрякушек, брошек, украшений и часов. Возможно, они даже представляют какую-то историческую ценность. Сложно поспорить с тем, что кот полезное животное в любой семье. Но чтобы в таком смысле – неожиданно», – написала женщина.
Интернет-пользователь в комментариях к посту Валентины пошутил: «Завтра все туда приедут котиков хоронить».
Многие усомнились в правдивости новости. Однако, женщину это не смутило. Она настроена часть обнаруженных драгоценностей отнести в музей.



Теги: Донбасс, Бердянск, клад, могила
 
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