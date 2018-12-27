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На Донбассе будет новое перемирие: Марчук назвал дату
Участники Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции договорились о новом перемирии на Донбассе с 29 декабря. Переговоры велись с участием России, Украины, ОБСЕ и ОРДЛО.
Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, передает LB.ua, передает segodnya.ua.
Он рассчитывает, что новый режим тишины удастся использовать для восстановления поврежденных объектов инфраструктуры.
"На сегодняшнем заседании в режиме видеоконференции обсуждалось предложение Украины, которое было внесено еще на прошлом заседании (в Минске), о введении режима тишины. Мы предложили ввести этот режим тишины, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с завтрашней ночи – с 00:01 на 29 декабря. Нам удалось достичь такой договоренности, и сегодня мы подтвердили, что завтра с ноля часов Украина обеспечивает полноценный режим тишины", – сказал Марчук.
Напомним, последний раз о перемирии на Донбассе договаривались в конце августа по случаю начала учебного года у детей. Отметим, стороны подтвердили полную приверженность бессрочному прекращению огня, в том числе и представители боевиков. Оно стартовало с полуночи 29 числа.
Однако не продержались оно и 10 минут – боевики в первый же день сорвали "школьное перемирие". Стоит отметить, что российские наемники и местные боевики еще ни разу за время войны не выполняли договоренности по прекращению огня.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, переговоры, перемирие, ОБСЕ, видеоконференция, ОРДЛО, Марчук
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