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Порошенко "объявил войну" пакетам

27.12.2018 23:25
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Порошенко "объявил войну" пакетам

Президент Украины Петр Порошенко уполномочил премьер-министра Владимира Гройсмана решить проблему накопления отходов в стране, в частности, от переработки полиэтиленовых пакетов, передает replyua.net со ссылкой на сайт Администрации президента.

Он в частности заявил, что ограничение использования полиэтиленовых пакетов должно идти параллельно с реформированием отрасли обращения с отходами. "Я обратился к премьер-министру Украины В. Гройсману с просьбой обеспечить основательное проработки этой петиции (по запрету полиэтилена - ред.) , принять мероприятий, направленных на комплексное решение данного вопроса, создания действенных механизмов высокого уровня охраны окружающей среды и здоровья населения с учетом мирового, в частности европейского опыта, международных обязательств Украины ", - сообщил Порошенко.

Он добавил,что украинское законодательно пока не ограничивает использование пакетов, так как потребители покупают их из-за низкой стоимости и доступности. Но в то же время, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусматривает приведение в соответствие с европейским законодательством законодательства Украины в сфере обращения с отходами. 



Теги: Украина, Донбасс, президент, пакет, Порошенко
 
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