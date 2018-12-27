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Порошенко "объявил войну" пакетам
Президент Украины Петр Порошенко уполномочил премьер-министра Владимира Гройсмана решить проблему накопления отходов в стране, в частности, от переработки полиэтиленовых пакетов, передает replyua.net со ссылкой на сайт Администрации президента.
Он в частности заявил, что ограничение использования полиэтиленовых пакетов должно идти параллельно с реформированием отрасли обращения с отходами. "Я обратился к премьер-министру Украины В. Гройсману с просьбой обеспечить основательное проработки этой петиции (по запрету полиэтилена - ред.) , принять мероприятий, направленных на комплексное решение данного вопроса, создания действенных механизмов высокого уровня охраны окружающей среды и здоровья населения с учетом мирового, в частности европейского опыта, международных обязательств Украины ", - сообщил Порошенко.
Он добавил,что украинское законодательно пока не ограничивает использование пакетов, так как потребители покупают их из-за низкой стоимости и доступности. Но в то же время, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусматривает приведение в соответствие с европейским законодательством законодательства Украины в сфере обращения с отходами.
Теги: Украина, Донбасс, президент, пакет, Порошенко
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