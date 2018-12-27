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Россия может атаковать Украину в период новогодних праздников
Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Россия может атаковать Украину в период новогодних праздников.
Об этом он сказал в интервью изданию Newsweek, передает Фокус.
"Москва любит совершать агрессию, когда мир не обращает внимание. Она вторглась в Афганистан во время рождественских праздников в 1979 году и напала на Грузию в сезон отпусков в августе", - подчеркнул он.
По его словам нынешняя политическая ситуация, вызванная слабой реакцией запада на захват Россией украинских кораблей в Керченском заливе, а также отставка министра обороны США, создает идеальные условия для Кремля совершить атаку.
"Слабая реакция Запада на захват Россией украинских кораблей с экипажем наравне с отставкой министра обороны США Джеймса Мэттиса создают идеальные условия для атаки Кремля", - заявил Хербст.
Напомним, в Украине в среду, 26 декабря, в 14:00 в Украине завершилось действие правового режима военного положенияв 10 областях. Об этом президент Петр Порошенко заявил на заседании СНБО.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, праздники, атака
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